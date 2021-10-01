У сумчанина в спортзале украли 15 000 гривен

На фото вероятный вор
Вместо того, чтобы оставить ценные вещи в специальном ящике, он положил деньги и кольцо в обычный шкафчик в раздевалке спортзала.
По данным отдела коммуникации областной полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Сейчас по фото и видео с камер наблюдения устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение, пишет sumy.today.
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