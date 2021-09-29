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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45466

Чиновника Сумской мэрии подозревают в управлении авто в нетрезвом состоянии

На начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля Сумского горсовета патрульная полиция составила протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Полицейские заподозрили, что чиновник управлял автомобилем в состоянии опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, но тот отказался, что тоже является нарушением. В связи с этим на него составили протокол, который сегодня должен быть передан вместе с материалами дела в Заречный районный суд города Сумы, сообщил представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, пишет sumy.today.

Начальником Управления ГАСК Сумского горсовета является Николай Зигуненко, который до этого был советником городского головы Александра Лысенко. Известен связями с рекламным бизнесом.

Общество Николай Зигуненко Пьяный за рулем
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