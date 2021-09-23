Сумской водоканал прекратил водоснабжение Песчаного

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение в с.Песчаное. Работы начались в 10 утра.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды потребителям Песчаного....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды на углу улиц Глинки и Парковой для проведения аварийных работ, что привело...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды ул. Ковпака, 18....
Горотдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....