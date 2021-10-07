Сколько вакцинированных от коронавируса сумчан лечатся в стационарах Всего в сумских городских больницах лечатся 459 сумчан.

Всего 2% из них были вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко, который сам все еще не привился.