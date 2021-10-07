Сколько вакцинированных от коронавируса сумчан лечатся в стационарах

Всего 2% из них были вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко, который сам все еще не привился.
Такое мнение озвучил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко....
COVID-19 подтвердили у 488 человек (Конотопский р-н - 93, Ахтырский р-н - 5, Сумской р-н - 308, Шосткинский р-н -...
Об этом сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Лечатся в стационарах 459 человек....