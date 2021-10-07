На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 488 человек (подробности) COVID-19 подтвердили у 488 человек (Конотопский р-н - 93, Ахтырский р-н - 5, Сумской р-н - 308, Шосткинский р-н - 82).

По состоянию на 18 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 93 330 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1601 летальный случай, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 82 080 человек, из них за минувшие сутки - 179 (Конотопский р-н - 41, Ахтырский р-н - 13, Сумской р-н - 125).