В Сумах 288 новых случаев заболевания коронавирусом Об этом сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 288 новых случаев заболевания COVID-19, 95 человек выздоровело, зафиксировано 3 летальных случая. В Сумской области 488 новых случаев, 4 летальных случая, выздоровело 179.