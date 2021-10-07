В Сумах 288 новых случаев заболевания коронавирусом

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 288 новых случаев заболевания COVID-19, 95 человек выздоровело, зафиксировано 3 летальных случая. В Сумской области 488 новых случаев, 4 летальных случая, выздоровело 179.
Такое мнение озвучил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко....
Всего в сумских городских больницах лечатся 459 сумчан....
COVID-19 подтвердили у 488 человек (Конотопский р-н - 93, Ахтырский р-н - 5, Сумской р-н - 308, Шосткинский р-н -...
Об этом сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Лечатся в стационарах 459 человек....