Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге 15-17 октября в Чернигове прошел первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

Сумской МСК «Теннисная академия» выиграла 4 встречи (у «Поколения» (Киев) 3:1, «Виктории» (Кропивницкий) 3:0, «Строй сити» (Харьков) 3:0 и «Фортуны» (Киев) 3:2) и 3 проиграла («АСФИР-М» (Луганск) 2:3, «Пасс-Авто» (Чернигов) 1:3 и «ТТ ТЕАМ» (Полтава) 1:3). С 11 очками сумчане на 4-м месте. Выше – «Пасс-авто» - 13 очков, «Фортуна» и «ТТ ТЕАМ» - по 12.