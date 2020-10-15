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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:00367

Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге

15-17 октября в Чернигове прошел первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

Сумской МСК «Теннисная академия» выиграла 4 встречи (у «Поколения» (Киев) 3:1, «Виктории» (Кропивницкий) 3:0, «Строй сити» (Харьков) 3:0 и «Фортуны» (Киев) 3:2) и 3 проиграла («АСФИР-М» (Луганск) 2:3, «Пасс-Авто» (Чернигов) 1:3 и «ТТ ТЕАМ» (Полтава) 1:3).

С 11 очками сумчане на 4-м месте. Выше – «Пасс-авто» - 13 очков, «Фортуна» и «ТТ ТЕАМ» - по 12.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
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Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
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10.15; 12.30; 18.00
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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