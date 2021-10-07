Сумские баскетболистки проиграли в Кубке Украины

Дебютант соревнований «СумДПУ – КДЮСШ № 1» принимал столичную команду «НУБиП» (Национальный университет биоресурсов и природопользования).
Гости захватили инициативу с первых минут встречи (0:11 к исходу третьей минуты), легко доведя ее до победы 65:84 (11:28, 17:16, 23:25, 14:15).
Лучшими в составе сумчанок были: Виктория Колесник – 16 очков + 7 передач + 5 перехватов + 9 потерь, Алина Чернова + 12 очков + 3 перехвата, Виктория Чернова – 11 очков + 3 перехвата + 5 потерь.
Впереди еще ответный матч.
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