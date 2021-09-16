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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:32358

Житель Сумщины забил жену молотком насмерть, а потом повесился

В Ромнах сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, при которых 70-летний местный житель покончил жизнь самоубийством через повешение и перед этим, вероятно, убил свою 62-летнюю жену.

В дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от 51-летней жительницы города о том, что ее родная сестра не выходит на связь уже сутки. Поэтому чтобы проверить все ли хорошо, пришла к ней домой, где и обнаружила повешенным мужчину и мертвую сестру.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили повешенным 70-летнего роменчанина, а в доме, на кровати, было найдено тело 62-летней его жены с многочисленными телесными повреждениями.

«Заявительница рассказала, что умерший мужчина неоднократно избивал свою жену и угрожал ее убить. Поэтому, когда ее сестра перестала отвечать на телефонные звонки, она пришла проверить, как у нее дела и обнаружила трагическую картину», - комментирует Юлия Сергиенко, заместитель начальника Роменского районного отдела полиции - начальник следственного отдела.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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