Сегодня «Альянс» сыграет в Сумах против «Ужгорода»

Начало игры в 15:30.
После 13 туров у «Альянса» 26 очков в 12 играх и третье место, «Ужгород» на последнем месте с 6 очками.
Входные билеты стоят 40 гривен, в день игры будут продаваться в кассах стадиона. Детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.
Трансляция на YouTube канале «Первая лига».
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