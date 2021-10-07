Сегодня «Альянс» сыграет в Сумах против «Ужгорода» Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет 17 октября на стадионе «Юбилейный».

Начало игры в 15:30.

После 13 туров у «Альянса» 26 очков в 12 играх и третье место, «Ужгород» на последнем месте с 6 очками.

Входные билеты стоят 40 гривен, в день игры будут продаваться в кассах стадиона. Детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Трансляция на YouTube канале «Первая лига».