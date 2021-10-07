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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53212

Сегодня ФК «Виктория» сыграет в Днепре (трансляция)

Сегодня, 17 октября, «Виктория» Николаевка сыграет против «Перемоги».

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет в Днепре на стадионе «Олимпийские резервы». Начало в 15.00.

После 13 туров «Перемога» с 23 очками занимает 5-е место, а «Виктория» с 18-ю 10-е.

Спорт Анонс Виктория Николаевка Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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