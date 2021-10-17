На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 638 человек

По состоянию на 17 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 92 842 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1597 летальных случая, за прошедшие сутки - 6 (Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81 901 человек, из них за минувшие сутки - 208 (Сумской р-н - 136, Шосткинский р-н - 72).
За сутки от COVID-19 в области умерли 29 человек....
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На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1003 человек....
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