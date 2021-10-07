В Сумах пропала без вести женщина 12 октября, около 22.30 ушла из дома и больше не вернулась 64-летняя Сергеева Татьяна Александровна.

Женщина 12 октября, около 22.30 из района 9-го микрорайона пошла в сторону пер. Суджаснкий (район кинотеатра «Дружба»), с тех пор место его пребывания остается неизвестным.

Приметы: рост 158-160, худая, темное. Кудрявые волосы средней длины, голубые глаза.

Была одета в голубую легкую куртку, зеленую кофту на молнии с капюшоном, светлые кроссовки.

При себе имела розовый рюкзак, оранжевую сумку, пенсионное удостоверение.

Особые приметы: горб на спине.

Если имеете информацию о месте пребывания женщины, звоните то по телефонам: 068-777-0-112 или 102.