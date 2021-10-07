«Тростянец» потерял очки в игре с аутсайдером

ФК «Тростянец» (18 очков, 9-е место) играл в Херсоне против местного «Кристалла» (5 очков, 14-е место). В первом тайме зрителе голов не увидели, а в начале второго гости открыли счет: на 50-й минуте отличился Валерий Гайван. Спустя 5 минут хозяева сравняли, а на 67-й минуте вышли вперед. Но гости сумели сравнять на 81-й минуте, - Виталий Полянский.
В итоге 2:2, у «Тростянца» теперь 19 очков, и он поднялся на 8-е место в турнирной таблице.
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