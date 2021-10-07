ФК «Сумы» продолжает устанавливать антирекорды Сумской коммунальный клуб, на который тратятся деньги из городского бюджета в 7-й раз крупно проиграл в сезоне.

Сегодня, 16 октября, проходят матчи 14-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б в Никополе ФК «Скорук», который шел на третьем месте, принимал ФК «Сумы», предпоследнюю команду группы. Сумчане приехали на игру в составе всего 15 человек, а на тренерском мостике после отставки главного тренера значился администратор команды Александр Бондаренко.

В первом тайме хозяева забили дважды, не забив пенальти, во втором добавили еще 4, реализовав еще один 11-метровый. «Сумы» не ответили ничем.

В итоге 6:0 – это уже 7-е поражение «Сум» с крупным счетом в сезоне. У них по-прежнему 5 очков в 13 играх.