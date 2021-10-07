Сумские баскетболисты проиграли лидеру высшей лиги Сегодня, 16 октября, в Сумах прошла игра 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги.

В манеже СумГУ БК «СумДУ» принимал «Прометей-2-ДДТУ» из Слобожанского Днепропетровской области. Начало игры было за гостями, которые повели 8 очков, но наши сумели настичь соперников и даже выйти вперед в конце первой четверти 27:25. Вторая четверть была равной, а з три минуты до конца первой половины гости вышли вырвались вперед. Доведя преимущество снова до 8 очков – 41:49. Во второй половине дублеры действующего чемпиона Украины только наращивали отрыв, доведя его к концу поединка до 17 очков – 69:86 (27:25, 14:24, 11:16, 17:21).

Лучшими в составе сумчан были: Лев Кошеватский – 18 очков, Всеволод Чесак – 14 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 13 очков + 5 подборов, Максим Михайлов – 12 очков…

Завтра повторная игра начнется в 12.00.