У Сумах відбулася всесвітня акція проти торгівлі людьми Walk for Freedom

Це мовчазна і мирна хода, яка пройшла вулицями міста на захист мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які зараз знаходяться у рабстві. Її метою також є підвищення рівня обізнаності жителів місцевих громад щодо проблеми торгівлі людьми, поширення важливої інформації про цю проблему.
Акція проведена за підтримки та участі Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, громадської організації «СМАЙЛ», громадської організації «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» та інших суб’єктів, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми.
16 жовтня жителі Сум візьмуть участь у глобальній щорічній акції з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова...
Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в г. Киев обнаружили организованную группу лиц, которая причастна...
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и детективами следственного управления... 2
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летней сумчанки, которая по предварительному сговору с гражданином...
Прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство в отношении жительницы Сум по факту ее причастности к торговле людьми, сообщила пресс-служба прокуратуры...