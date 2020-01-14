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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбулася всесвітня акція проти торгівлі людьми Walk for Freedom

З нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в обласному центрі проведено вуличну акцію «Хода за свободу/Walk for Freedom».

Це мовчазна і мирна хода, яка пройшла вулицями міста на захист мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які зараз знаходяться у рабстві. Її метою також є підвищення рівня обізнаності жителів місцевих громад щодо проблеми торгівлі людьми, поширення важливої інформації про цю проблему.
Акція проведена за підтримки та участі Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, громадської організації «СМАЙЛ», громадської організації «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» та інших суб’єктів, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми.

Общество Торговля людьми Шествие
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