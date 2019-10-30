В Краснополье утвердили экскизный проект реконструкции стадиона

Как видно по представленной картинке, кроме футбольного поля планируется построить баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную площадку и лыжероллерную трасу, а также беговые дорожки.
Как сообщил поселковый голова Юрий Яремчук, на основе эскизного проекта будет разработана проектно-сметная документация, где будет максимально учтено мнение жителей громады.
Проект прокомментировал мэр соседнего Тростянца Юрий Бова. Который также является президентов Федерации легкой атлетики области:
«Все хорошо выглядит. Но. Вот зачем за воротами лепить какие-то другие площадки? У вас же достаточно рядом места. Беговые дорожки кому делаются - легкоатлетам? Так спросите легкоатлетов, что им нужно для соревнований? Нужна зона для прыжков в длину, высоту, разминки... Также футболисты где разминаются?
Если поправить - получится замечательный многофункциональный стадион».
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