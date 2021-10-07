Роменский «Рятувальник» с победы начал новый сезон в Первой лиге

Единственный мяч на 34-й минуте забил капитан роменчан Дмитрий Баранник.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Рятувальник» домашние игры будет проводить в Конотопе из-за реконструкции домашней площадки в Ромнах.
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