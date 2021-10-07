Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:0988

Роменский «Рятувальник» с победы начал новый сезон в Первой лиге

Подопечные Игоря Саливона на выезде обыграли киевскую команду «Comfort Life»

Единственный мяч на 34-й минуте забил капитан роменчан Дмитрий Баранник.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Рятувальник» домашние игры будет проводить в Конотопе из-за реконструкции домашней площадки в Ромнах.

Спорт Рятувальник Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские футзалисты уступили харьковчанам
Сегодня 18:43

Сумские футзалисты уступили харьковчанам

Сегодня, 15 октября, в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге...

Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)
Сегодня 08:24

Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)

АФФК "Сумы" продолжает домашнюю серию матчей Экстра-лиги....

АФФК «Сумы» в пятницу примет «Viva Cup» из Харькова
13.10.2021 10:44

АФФК «Сумы» в пятницу примет «Viva Cup» из Харькова

Команда Ярослава Песоцкого продолжает домашнюю серию матчей Экстра-лиги....

Сумские футзалисты проиграли чемпиону
07.10.2021 21:16

Сумские футзалисты проиграли чемпиону

Сегодня, 7 октября, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция)
07.10.2021 10:03

Сегодня АФФК «Сумы» принимает чемпиона Украины (трансляция)

АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 681 человека (подробности)
Сегодня 08:35
Роменский «Рятувальник» с победы начал новый сезон в Первой лиге
Сегодня 23:09
Ахтырчанка выиграла «бронзу» на чемпионате мира
Сегодня 21:16
Сумские футзалисты уступили харьковчанам
Сегодня 18:43
В сумской полиции опровергли слухи об изнасиловании и убийстве малолетней
Сегодня 17:37
В Сумах снова хотят строить сортировочную линию
Сегодня 14:59
На Сумщине авто врезалось в дерево: водитель погиб
Сегодня 14:33
На Сумщине спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто
Сегодня 14:08
У Сумській області стало втричі більше аптек із доступними інсулінами
Сегодня 13:27
На Сумщині відкрили меморіальну дошку Народному артисту України
Сегодня 12:01
Сумские баскетболисты примут лидера высшей лиги
Сегодня 10:38
В Шостке осталось только 4 судьи из необходимых 14
Сегодня 09:40
view counter
view counter

Статьи

Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
Вчера 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.