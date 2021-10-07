Ахтырчанка выиграла «бронзу» на чемпионате мира Сегодня, 15 октября в Салониках (Греция) стартовал чемпионат мира по самбо среди молодежи.

Ахтырчанка Ярина Федорченко в первый день чемпионата завоевала третье место в весовой категории до 47 кг. Всего украинцы завоевали 6 медалей: 2 «серебра» и 4 «бронзы».