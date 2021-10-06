Сумские футзалисты уступили харьковчанам Сегодня, 15 октября, в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге

В манеже СумГУ АФФК Сумы принимала харьковскую команду Viva Cup.

Гости забили три мяча в первом тайме, затем ещё один во втором. Только после этого сумчане смогли забить гол престижа, - автоголом "отличился" бывший игрок "Сум" Денис Овсянников.. А после этого харьковчане добавили ещё один.

В итоге 1:5. У наших 3 очка в 6 играх и пока 7-е место в турнирной таблице.