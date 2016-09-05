В Сумах снова хотят строить сортировочную линию Проблема с крупногабаритными и ремонтными отходами в Сумах существует давно: они уже много лет вывозятся на городской полигон вместе с бытовыми отходами, хотя по закону должны сортироваться и утилизироваться отдельно.

Новой схемой санитарной очистки Сумской ТГ, которая была утверждена исполкомом еще в апреле прошлого года, предусмотрено создание на территории ТГ комплексной системы обращения с бытовыми отходами, которая должна включать их раздельных сбор, вывоз, сортировку, переработку и захоронение отсортированных остатков. Это касается в том числе и ремонтных, строительных и крупногабаритных отходов. Однако до сих пор эта система у нас так и не заработала - отсортировывается только пластик (и то не весь), а все остальное без разбору вывозится на полигон ТБО., пишет Ваш шанс.

И вот департамент инфраструктуры решил взяться хотя бы за проблему строительного и крупногабаритного мусора. На прошлой неделе директор департамента Александр Журба обратился на планово-бюджетную депутатскую комиссию горсовета с просьбой предусмотреть в бюджете громады на 2022 год 700 тыс. грн. на разработку проектно-сметной документации и проведение процедуры оценки влияния на окружающую среду по строительству «объекта сортировки и измельчения строительных и ремонтных отходов».

При этом А.Журба сообщил, что в августе уже обращался с этим вопросом в департамент финансов горсовета, но получил отказ. Какое же решение примет депутатская комиссия (членом которой, кстати, является и директор департамента финансов Светлана Липовая) - пока неизвестно.