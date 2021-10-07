На Сумщине авто врезалось в дерево: водитель погиб Шосткинские полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

Происшествие произошло сегодня, 15 октября, на автодороге между селами Чаплиевка и Клышки.

Как предварительно установили работники полиции, 64-летний водитель автомобиля ВАЗ 21061 столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.