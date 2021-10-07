На Сумщине спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто Сегодня, 15 октября, в 6:51 дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части привлекался для оказания помощи при ДТП.

По предварительным данным, по ул. Покровской в г. Глухов автомобиль Audi врезался в дерево.

В помощи нуждался водитель, которого зажало деформированными конструкциями легковушки. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину из авто и на носилках перенесли в карету «скорой». Также работники Службы спасения разрезали поваленное дерево, которое мешало движению транспорта на данном участке дороги и обеспечивали пожарную безопасность на месте ДТП.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.