На Сумщине спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто

По предварительным данным, по ул. Покровской в г. Глухов автомобиль Audi врезался в дерево.
В помощи нуждался водитель, которого зажало деформированными конструкциями легковушки. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину из авто и на носилках перенесли в карету «скорой». Также работники Службы спасения разрезали поваленное дерево, которое мешало движению транспорта на данном участке дороги и обеспечивали пожарную безопасность на месте ДТП.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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