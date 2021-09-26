До конца недели на Сумщине будет почти сухо

15 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +8 .. + 13 °С.
16 октября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +9 .. + 14 °С.
17 октября: переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +8 .. + 13 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух....