До конца недели на Сумщине будет почти сухо Дождливый циклон покинул территорию Украины, поэтому в ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая погода с температурой характерной для этого времени года.

15 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +8 .. + 13 °С. 16 октября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +9 .. + 14 °С. 17 октября: переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +8 .. + 13 °С.