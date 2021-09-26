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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:53141

До конца недели на Сумщине будет почти сухо

Дождливый циклон покинул территорию Украины, поэтому в ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая погода с температурой характерной для этого времени года.

15 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +8 .. + 13 °С.

16 октября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +9 .. + 14 °С.

17 октября: переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0 .. + 5 °С, днем +8 .. + 13 °С.

Общество Прогноз погоды
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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