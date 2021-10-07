Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)

Сегодня, 15 октября, «Сумы» на собственной площадке сыграют против харьковской команды «Viva Cup».
Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный.
К этой встрече команды подходят соседями в турнирной таблице. У сумских игроков три очка и седьмая позиция, у харьковчан - семь набранных баллов и шестое место.
В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.
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