Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)

Сегодня, 15 октября, «Сумы» на собственной площадке сыграют против харьковской команды «Viva Cup».

Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный.

К этой встрече команды подходят соседями в турнирной таблице. У сумских игроков три очка и седьмая позиция, у харьковчан - семь набранных баллов и шестое место.

В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.