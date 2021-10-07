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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:531

На въезде в Шостку перевернулось авто

Сегодня, 14 октября, после обеда между Шосткой и поселком Воронеж произошло ДТП.

Водитель отвлекся от вождения и допустил съезд на обочину. Авто перевернулось. На место происшествия прибыла полиция и машина «скорой» помощи. Однако медицинская помощь никому не понадобилась. Мужчина отделался лишь ссадинами. Чего не скажешь об автомобиле. Его забрали эвакуатором, пишет Шостка.INFO.

Право Дтп
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