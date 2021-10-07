На въезде в Шостку перевернулось авто

Водитель отвлекся от вождения и допустил съезд на обочину. Авто перевернулось. На место происшествия прибыла полиция и машина «скорой» помощи. Однако медицинская помощь никому не понадобилась. Мужчина отделался лишь ссадинами. Чего не скажешь об автомобиле. Его забрали эвакуатором, пишет Шостка.INFO.
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