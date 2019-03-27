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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке осталось только 4 судьи из необходимых 14

Шосткинский горрайонный суд Сумской области информирует, что в конце сентября закончились полномочия по осуществлению правосудия судей Альфии Курбановой и Татьяны Литвинко.

Дела, которые находились у них в производстве автоматизировано перераспределили между четырьмя судьями суда, имеющие полномочия по осуществлению правосудия. Это Елена Прачук, Елена Евдокимова, Александр Сидорчук и Сергей Левша, пишет Шостка.инфо.

Поэтому по состоянию на октябрь текущего года из 10 судей, предусмотренных штатом, в шосткинском районном суде Сумской области фактически осуществлять судопроизводство осталось 4 судьи.

А, исходя из фактической нагрузки на судей, нормативная численность судей Шосткинского горрайонного суда должно составлять 14 судей.

- Большая нагрузка на судей исключает возможность назначения перераспределенных дел на ближайшее время. Спасибо за понимание! - сообщают в суде.

Право Судьи Шосткинский горрайонный суд
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