В Шостке осталось только 4 судьи из необходимых 14

Дела, которые находились у них в производстве автоматизировано перераспределили между четырьмя судьями суда, имеющие полномочия по осуществлению правосудия. Это Елена Прачук, Елена Евдокимова, Александр Сидорчук и Сергей Левша, пишет Шостка.инфо.
Поэтому по состоянию на октябрь текущего года из 10 судей, предусмотренных штатом, в шосткинском районном суде Сумской области фактически осуществлять судопроизводство осталось 4 судьи.
А, исходя из фактической нагрузки на судей, нормативная численность судей Шосткинского горрайонного суда должно составлять 14 судей.
- Большая нагрузка на судей исключает возможность назначения перераспределенных дел на ближайшее время. Спасибо за понимание! - сообщают в суде.
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