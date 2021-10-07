На Сумщине засудили за «Класс» в Одноклассниках Уроженец Узбекистана получил приговор за «класс» в «Одноклассниках».

Путивльский районный суд Сумской области оштрафовал на 5,1 тыс. грн уроженца Узбекистана за распространение материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на приговор от 6 октября.

По материалам дела, обвиняемый был активным пользователем социальной сети «Одноклассники». Однажды он заметил сообщение с изображением элементов государственного герба СССР и надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнуть действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединится в составе России, Белоруси и Украины по принципу Триединства!!! Кто согласен - лайк и репост! Наша сила - в единстве!».

После прочтения сообщения обвиняемый поставил отметку «Класс». Далее этот сообщение автоматически распространился на персональных страницах в соцсети 118 друзей обвиняемого.

Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ проанализировал сообщение в «Одноклассниках» и пришел к выводу, что в нем содержатся высказывания в форме публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и к захвату государственной власти в Украине.

Обвиняемый подписал с прокурором соглашение о признании виновности, которая позволила ему по сути избежать тюрьмы. Кроме штрафа, он заплатит 3,7 тыс. грн в виде расходов на судебную экспертизу.