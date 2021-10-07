Под Сумами авто врезалось в дерево: водитель погиб Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

Происшествие произошло сегодня, около 18 часов вечера, возле села Николаевка Сумского района. Как предварительно установили работники полиции, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 2103 столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир был доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.