В Сумах провели чемпионат города по шахматам

В турнире приняли участие участие 20 шахматистов в 4-х возрастных категориях. Победители были награждены медалями, грамотами и денежными призами.
Среди мужчин призеры следующие:
1-е - Ольштынский Алексей, 2-е - Хочинов Михаил, 3-е - Семенов Николай.
Среди женщин:
1- Кельбас Анастасия, 2 - Кузнецова Лариса, 3 - Ащаулова Татьяна.
Среди ветеранов:
1 - Тихоновский Владимир, 2 - Маликов Александр, 3 - Лысюк Владимир.
Среди школьников: 1- Лемешенко Михаил.
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