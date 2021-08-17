В Сумах провели чемпионат города по шахматам Сегодня, 14 октября, прошел Открытый чемпионат по шахматам ко Дню защитников и защитниц Украины.

В турнире приняли участие участие 20 шахматистов в 4-х возрастных категориях. Победители были награждены медалями, грамотами и денежными призами. Среди мужчин призеры следующие: 1-е - Ольштынский Алексей, 2-е - Хочинов Михаил, 3-е - Семенов Николай. Среди женщин: 1- Кельбас Анастасия, 2 - Кузнецова Лариса, 3 - Ащаулова Татьяна. Среди ветеранов: 1 - Тихоновский Владимир, 2 - Маликов Александр, 3 - Лысюк Владимир. Среди школьников: 1- Лемешенко Михаил.