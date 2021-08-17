Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:22184

В Сумах провели чемпионат города по шахматам

Сегодня, 14 октября, прошел Открытый чемпионат по шахматам ко Дню защитников и защитниц Украины.

В турнире приняли участие участие 20 шахматистов в 4-х возрастных категориях. Победители были награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Среди мужчин призеры следующие:

1-е - Ольштынский Алексей, 2-е - Хочинов Михаил, 3-е - Семенов Николай.

Среди женщин:

1- Кельбас Анастасия, 2 - Кузнецова Лариса, 3 - Ащаулова Татьяна.

Среди ветеранов:

1 - Тихоновский Владимир, 2 - Маликов Александр, 3 - Лысюк Владимир.

Среди школьников: 1- Лемешенко Михаил.

Спорт Шахматы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах завершился чемпионат области по шахматам
27.09.2021 12:31

В Сумах завершился чемпионат области по шахматам

26 сентября закончился Открытый областной чемпионат по шахматам среди учащихся ДЮСШ, шахматных клубов и кружков....

В Сумах играли активные шахматисты
13.09.2021 11:34

В Сумах играли активные шахматисты

12 сентября года в г. Сумы в клубе «Интеллект» СумГУ прошел турнир в категории «активные шахматы»....

В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины
23.08.2021 10:09

В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины

22 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный 30-годовщине Независимости Украины....

В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу
18.08.2021 13:09

В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу

15 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «блиц»....

В Сумах сражались быстрые шахматисты
17.08.2021 09:31

В Сумах сражались быстрые шахматисты

12-14 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «быстрые шахматы»....

view counter
view counter

Статьи

Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
Сегодня 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
Вчера 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.