Тренерский штаб ФК «Сумы» ушел в отставку Главный тренер ФК «Сумы» Валерий Куценко и его ассистент Денис Шапочников подали прошение об увольнении с занимаемых должностей.

Об этом сообщается на странице ФК «Сумы» в Фейсбуке.

Информацию подтвердил директор клуба Артем Линник. «Сами ушли. Бросили», - прокомментировал он.

Валерий Куценко так попрощался с клубом:

"От всей души хочу поблагодарить и пожелать дальнейших успехов футбольному клубу «Сумы»,которому я отдал два года жизни : как игрок и как главный тренер. Это были интересные, но в тоже время тяжелые времена. Было проделано много работы, за это время были как позитивные, так и негативные отрезки. На сегодняшний день мною принято решение покинуть клуб по нескольким весомым причинам. Ещё раз спасибо фанатам и всем, кто поддерживал и верил в лучшее! Новые победы не за горами!" - написал он в Фейсбуке.

Напомним: под руководством этого тренерского штаба ФК «Сумы» сыграл 12 матчей во второй лиге, выиграв 1 встречу, две сведя в ничью и в 9 проиграв, в том числе 6 крупно. После 13 туров клуб на 15-м из 16-ти месте в турнирной таблице.