Тренерский штаб ФК «Сумы» ушел в отставку

Об этом сообщается на странице ФК «Сумы» в Фейсбуке.
Информацию подтвердил директор клуба Артем Линник. «Сами ушли. Бросили», - прокомментировал он.
Валерий Куценко так попрощался с клубом:
"От всей души хочу поблагодарить и пожелать дальнейших успехов футбольному клубу «Сумы»,которому я отдал два года жизни : как игрок и как главный тренер. Это были интересные, но в тоже время тяжелые времена. Было проделано много работы, за это время были как позитивные, так и негативные отрезки. На сегодняшний день мною принято решение покинуть клуб по нескольким весомым причинам. Ещё раз спасибо фанатам и всем, кто поддерживал и верил в лучшее! Новые победы не за горами!" - написал он в Фейсбуке.
Напомним: под руководством этого тренерского штаба ФК «Сумы» сыграл 12 матчей во второй лиге, выиграв 1 встречу, две сведя в ничью и в 9 проиграв, в том числе 6 крупно. После 13 туров клуб на 15-м из 16-ти месте в турнирной таблице.
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