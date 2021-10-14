В Сумах произошло ДТП на улице Белопольском шоссе

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя Daewoo Lanos протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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