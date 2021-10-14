В Сумах произошло ДТП на улице Белопольском шоссе 13 октября, около 15.40, водитель автомобиля Daewoo Lanos, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя Daewoo Lanos протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.