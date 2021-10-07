Сумские баскетболисты примут лидера высшей лиги 16-17 октября в Сумах БК «СумГУ» сыграет против «Прометей-2-ДГТУ» из Слобожанского.

Игры 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге пройдут в манеже СумГУ. Начало: в субботу в 14.00, в воскресенье в 12.00.

Дубль действующего чемпиона страны пока делит первое-второе место группы 1 высшей лиги, имея 2 победы в 2 матчах. У сумчан 1 победа в 4 матчах.