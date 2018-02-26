Сумские гимнасты отличились на Луганщине

Воспитанники КДЮСШ «Сумы» Балашов Никита, Губенко Всеволод, Сысоев Никита, Бурык Кирилл, Куксенко Андрей и Казаков Данил стали третьими в командных выступлениях, а в личных Балашов Никита занял первое, Губенко Всеволод – второе места.
Подготовили спортсменов тренеры Дурманенко Ю.В., Степняк А.А., Шаповал А.А.
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