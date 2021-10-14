На Сумщине больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1003 человек.

COVID-19 подтвердили у 1003 человек (Конотопский р-н - 91, Ахтырский р-н - 80, Роменский р-н - 63, Сумской р-н - 712, Шосткинский р-н - 57).

По состоянию на 14 октября 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 90 774 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1558 летальных случаев, за прошедшие сутки - 10 (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81 172 человек, из них за минувшие сутки - 294 (Конотопский р-н - 71, Ахтырский р-н - 93, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 114, Шосткинский р-н - .

Напомним: рекорд по суточному приросту был зафиксирован 27 ноября 2020 года - 1013 случаев.