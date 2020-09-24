Стало известно, какую зарплату в сентябре получил губернатор Сумщины

Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий стал зарабатывать больше: его зарплата в сентябре составила 54 902 грн. Это больше, чем месяцем ранее – 49 604 грн и в июле – 50 734. Это довольно средняя по меркам губернаторов зарплата, всего 18-е место. Это не сравнить с бывшим губернатором Василием Хомы, который постоянно за свою недолгую каденцию был минимум в ТОП-5. А его зарплата дотягивала до 76 тыс. грн в месяц.
Наибольшую же зарплату уже не первый месяц начисляют главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю – 207 303 грн. Главе Закарпатской ОГА Анатолию Полоскову насчитали 117 780 грн, главе Одесской ОГА Сергею Гриневецкому – 107 084 грн.
Другие главы получили меньше 70 тысяч гривен. Например, глава Хмельницкой ОГА получил 66 539 грн без учета налогов.
Руководители Николаевской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Ровненской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областных госадминистраций получили без учета налогов чуть больше 57 тысяч гривен.
Наименьшую зарплату за сентябрь насчитали руководителю Харьковской ОГА – исполняющему обязанности Александру Скакуну (40 489 грн), а также главе Запорожской ОГА Александру Старуху (49 886 грн).
Другие главы госадминистраций получили без учета налогов от 50 тысяч до 56 тысяч гривен, пишет Слово и дело.
Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подытожил, что глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий успел наобещать за три месяца своей работы....
Новоназначенный глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий провел сегодня первое рабочее совещание с руководителями структурных подразделений....
Глава государства назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого...
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Сумской областной государственной администрации (ОГА)....
Бывший руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий прокомментировал свое назначение заместителем министра инфраструктуры....