Стало известно, какую зарплату в сентябре получил губернатор Сумщины Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы обладминистраций.

Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий стал зарабатывать больше: его зарплата в сентябре составила 54 902 грн. Это больше, чем месяцем ранее – 49 604 грн и в июле – 50 734. Это довольно средняя по меркам губернаторов зарплата, всего 18-е место. Это не сравнить с бывшим губернатором Василием Хомы, который постоянно за свою недолгую каденцию был минимум в ТОП-5. А его зарплата дотягивала до 76 тыс. грн в месяц.

Наибольшую же зарплату уже не первый месяц начисляют главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю – 207 303 грн. Главе Закарпатской ОГА Анатолию Полоскову насчитали 117 780 грн, главе Одесской ОГА Сергею Гриневецкому – 107 084 грн.

Другие главы получили меньше 70 тысяч гривен. Например, глава Хмельницкой ОГА получил 66 539 грн без учета налогов.

Руководители Николаевской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Ровненской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областных госадминистраций получили без учета налогов чуть больше 57 тысяч гривен.

Наименьшую зарплату за сентябрь насчитали руководителю Харьковской ОГА – исполняющему обязанности Александру Скакуну (40 489 грн), а также главе Запорожской ОГА Александру Старуху (49 886 грн).

Другие главы госадминистраций получили без учета налогов от 50 тысяч до 56 тысяч гривен, пишет Слово и дело.