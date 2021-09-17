Сумской дзюдоист взял «бронзу» чемпионата Украины

Лучшим среди сумчан стал Алексей Моисеев, который занял третье место в весовой категории до 100 кг.
Также традиционно удачно выступили студенты СумГУ, которые борются за другие регионы: «золото» завоевал Андрей Колесник (свыше 100 кг), который в финале поборол другого студента «политеха» Евгения Бальчевского; также «серебро» на счету Геворга Манукяна (81 кг), «бронза» у Кристины Гоман (+78 кг).
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