У Білопіллі відкрили арт-об’єкт, присвячений Казимиру Малевичу 12 жовтня у Білопіллі відбулася непересічна подія - урочисте відкриття арт-об’єкту, присвяченого видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу.

На перехресті вулиць Сумська та Преображенська встановили копію роботи Малевича «Білий хрест на сірому фоні».

Кілька років свого життя він провів у Білопіллі. Ще зовсім недавно не можна було й подумати, що Білопілля Харківської губернії, про яке згадується в біографії великого художника, це саме наше рідне Білопілля. Але завдяки професійній цікавості й наполегливості Білопільського міського голови Юрія Зарка, жителі нашого міста можуть з упевненістю заявляти, що ходять тими ж вулицями, що й колись – Казимир Малевич, пише Білопілля.Сіті.

На відкриття об’єкту приїхали представники сумських художників, а також Сергій Рахманін і Надія Безсокирна, які наразі працюють над створенням повнометражного фільму про Білопілля.

- Сьогодні дійсно дуже значна подія для історії нашого міста. Особу Казимира Малевича у світовому мистецтві, як художника, важко переоцінити. Для митців він є навіть більшою фігурою, ніж Пабло Пікассо, - зазначив міський голова Юрій Зарко. – Тому ми маємо пишатися причетністю Казимира Малевича до нашого міста. У 12-13-річному віці, будучи маленьким хлопчиком, Малевич ходив нашими білопільськими вулицями, заглядав у вікна іконної лавки (від ред. вона розташовувалася у приміщенні біля міського базару, де нині зображено мурал), захоплюючись роботою художників-іконописців. Як він писав у подальшому в своїх роботах, саме в той період, коли Малевич жив у Білопіллі, він вирішив, що стане художником…

Рік тому сумські художники висловили ініціативу, встановити арт-об’єкти у тих населених пунктах Сумщини, в яких колись проживали художники, котрі прославили Сумщину не лише в Україні, а й у світі…

Тепер на черзі – Білопілля. І ми пишаємося тим, що така людина, як Казимир Малевич, пов’язана з нашим рідним містом.