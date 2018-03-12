Сумські спортсмени з медалями чемпіонату України з козацького двобою

У турнірі взяли участь понад 700 спортсменів з майже усіх регіонів України.
Команду Сумської області представляло понад 80 спортсменів. За два дні змагань наші спортсмени вибороли 33 золотих, 20 срібних та 25 бронзових нагород.
Довідково
Козацький двобій – це український національний вид змішаних бойових мистецтв, в якому представлені три розділи: «Забава» — поєдинок з дозованим контактом, оцінка дії ведеться після кожної вдалої атаки; «Борня» — поєдинок з легким контактом, оцінюються удари тільки з легким контактом, а використання елементів підвищеної складності підвищують оцінку технічних дій; «Герць» — поєдинок з повним контактом, оцінюються удари тільки в повний контакт, але дозволені удари руками і ногами, коли обидва партнери перебувають в партері, не приносять оцінки. В Україні ця спортивна дисципліна офіційно визнана як неолімпійська.
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