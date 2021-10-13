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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55232

У Сумах відбудеться хода за свободу – Walk for Freedom

16 жовтня жителі Сум візьмуть участь у глобальній щорічній акції з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова спільнота відзначає 18 жовтня.

У рамках акції планують провести ходу за маршрутом: майдан Незалежності → вул. Героїв Сумщини (Героїв Сталінграду) → через перехід на вул. Харківську → перехрестя вул. Харківська  → пр. М.Лушпи.

Під час збору учасників на майдані Незалежності планується провести короткий виступ, для оголошення Декларації Свободи, роздати інформаційні листівки та провести інструктаж для колони.

Для участі в акції просимо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/8z6rGXuaDAPAAE2T9.

Акція буде проведена за підтримки та участі Сумської облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, громадської організації «СМАЙЛ», громадської організації «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» та інших суб’єктів, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми.

Карантинні обмеження, які будуть діяти на час проведення акції, будуть враховані. Співробітники та волонтери організації слідкуватимуть за дотриманням дистанції між учасниками акції.

«Сучасне рабство – це міжнародний злочин, який вражає усі нації, та впливає на людей усіх рівнів достатку. Ми щиро бажаємо через акцію Walk for Freedom розвивати діалоги, які будуть сприяти попередженню проблеми, покращенню підтримки постраждалих та переслідуванню торговців людьми на глобальному рівні», – говорять її організатори.

Хід проведення акції:

10:00 – Збір та реєстрація учасників на майдані Незалежності.

Учасники можуть зробити фото, ознайомитись з інформаційними листівками, поспілкуватись з волонтерами. В цей час журналісти можуть отримати коментарі від організаторів.

10:10 – Проголошення Декларації Свободи.

10:20 – Формування колони.

10:30 – Колона вирушає за вказаним маршрутом: майдан Незалежності → вул. Героїв Сумщини (Героїв Сталінграду) → через перехід на вул. Харківську → перехрестя вул. Харківська → пр. М.Лушпи.

11:30 – Фінальне фото.

Довідково. Акція Walk for Freedom (Хода за свободу) проходить кожного року, за виключенням 2020 року, у 50 країнах світу, у понад 500 локаціях. В Україні акція пройде вже всьоме, кожного разу об’єднуючи небайдужих людей з різних куточків країни. У попередні роки завдяки партнерству з Міністерством соціальної політики акція набула національного масштабу та проходила у більшості обласних центрів України. Цей захід не є протестом, це мовчазна і мирна хода, яка проходить на захист мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які зараз знаходяться у рабстві. Цього року небайдужі громадяни знову вийдуть на вулиці своїх міст, аби об’єднати зусилля та зробити свій вклад у відновлення справедливості.

 
Общество Анонс Шествие
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