На Сумщине поймали мошенника, который присвоил более 50 000 гривен, продавая несуществующий товар Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Сумской области совместно со следователями полиции и отделом уголовного анализа ГУНП области под процессуальным руководством Окружной прокуратуры г. Сумы доказали причастность 23-летнего парня к совершению мошенничества в сети Интернет.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленник размещал в сети Интернет объявление о продаже оборудования для туризма, которого у него не было. За товар требовал предоплату на карточку, однако, получив деньги, переставал выходить на связь.

Общая сумма убытков составляет более 50 000 гривен. Сейчас правоохранители устанавливают личности потерпевших.

В доме злоумышленника полицейские провели обыск, по результатам которого изъяли банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для размещения объявлений.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении 23-летнему жителю области о подозрении.

Киберполиции напоминает гражданам: для безопасного онлайн-шоппинга стоит выбирать проверенные ресурсы и отдавать предпочтение наложенным платежом товаров, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.