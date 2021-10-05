На Сумщине поймали мошенника, который присвоил более 50 000 гривен, продавая несуществующий товар

Как установили сотрудники полиции, злоумышленник размещал в сети Интернет объявление о продаже оборудования для туризма, которого у него не было. За товар требовал предоплату на карточку, однако, получив деньги, переставал выходить на связь.
Общая сумма убытков составляет более 50 000 гривен. Сейчас правоохранители устанавливают личности потерпевших.
В доме злоумышленника полицейские провели обыск, по результатам которого изъяли банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для размещения объявлений.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении 23-летнему жителю области о подозрении.
Киберполиции напоминает гражданам: для безопасного онлайн-шоппинга стоит выбирать проверенные ресурсы и отдавать предпочтение наложенным платежом товаров, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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