В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в дачном кооперативе (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли сарая. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытия двух хозяйственных сооружений, электрический и бензоинструмент, вещи домашнего обихода и минитрактор, расположенный рядом. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом и еще 2 сарая. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от искусственного водоема, который был расположен на расстоянии 50 метров от очага горения.
В 3:33 возгорание локализовали, а в 4:51 - потратив на тушение около 16 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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