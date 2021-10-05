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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в дачном кооперативе (видео)

Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Озерная в одном из дачных кооперативов Сум.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли сарая. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытия двух хозяйственных сооружений, электрический и бензоинструмент, вещи домашнего обихода и минитрактор, расположенный рядом. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом и еще 2 сарая. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от искусственного водоема, который был расположен на расстоянии 50 метров от очага горения.

В 3:33 возгорание локализовали, а в 4:51 - потратив на тушение около 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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