На Сумщине самая критическая ситуация по COVID-19 в Украине Четыре региона Украины рискуют перейти в "красную" зону карантина – Сумщина, Донетчина, Житомирщина и Харьковщина.

Об этом на онлайн-брифинге в среду, 13 октября, заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Видео доступно на Facebook.

Как известно, первой при нынешней волне коронавируса в "красный" уровень эпидопасности попала Херсонщина. Там соответствующие для этой зоны карантинные ограничения заработают с 15 октября.

В то же время вышеуказанные области могут дополнить этот список, ведь там показатели для этого значительно превышают норму.

"Самая критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже выше 30%. Это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", – объяснил Ганиченко.Он добавил, что на Сумщине превышены показатели по занятости коек с подключенным кислородом. Также в регионе наблюдается высокая динамика роста госпитализаций пациентов с коронавирусом или подозрением на него.