На Сумщине самая критическая ситуация по COVID-19 в Украине

Об этом на онлайн-брифинге в среду, 13 октября, заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Видео доступно на Facebook.
Как известно, первой при нынешней волне коронавируса в "красный" уровень эпидопасности попала Херсонщина. Там соответствующие для этой зоны карантинные ограничения заработают с 15 октября.
"Самая критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже выше 30%. Это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", – объяснил Ганиченко.Он добавил, что на Сумщине превышены показатели по занятости коек с подключенным кислородом. Также в регионе наблюдается высокая динамика роста госпитализаций пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
Заведующий отделом мониторинга и реагирования на опасности ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Сергей Грабовой проанализировал...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 670 человек, умерло 27....
Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, ограничения красного уровня эпидопасности не действуют, если у всех работников учебных заведений, посетителей...
На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 449 человек....