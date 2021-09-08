В Сумах ночью горели два авто (видео) Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Geely Emgrand 7 по ул. Римского Корсакова в г. Сумы.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под капота легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек, салон и передние колеса автомобиля.

В 2:15 возгорание локализовали, а в 2:29 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Сегодня же подобный случай имел место в пер. Сухановский, откуда поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes Benz Е-200. На место происшествия было направлено отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил автомобиль, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 15 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.