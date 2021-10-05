График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных На выходных, 14-17 октября, в Сумах продолжат работать пункты прививки и Центры массовой вакцинации.

В пятницу, 15 октября, в том же режиме будет работать Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Киев» и по графику рабочего дня пункты прививки при амбулаториях обоих центров первичной медико-санитарной помощи. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (записаться на вакцинацию можно по тел: 78-77-00 и (050) 4702003): амбулатории № 1, № 2, № 3 (ул. Ильинская 48/50 - с 8.30 до 17:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30), амбулатория № 4 (ул. А. Анищенко, 10 - с 9:00 до 16:00), амбулатория № 7 (ул. Труда, 3 - с 8:30 до 17:30), амбулатории № 8, № 9, № 10 (ул. Ковпака, 7 - с 9:00 до 17:00). КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2»: амбулатория № 2 (ул. Привокзальная, 3А - с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30, тел.: 78-80-13, (099) 2066712), амбулатория № 4 (ул. Ивана Сирко, 33/1 - с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30, тел.: 70-03-84, ( 095) 7868750), амбулатория № 5 (ул. Парковая, 1 - с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30, тел.: 70-03-89, (066) 5222802, (066) 5221720).

В субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, вакцинация будет проходить в двух Центрах массовой вакцинации: ТРЦ «Киев» (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), ТРЦ «Мануфактура» (10:00 до 14:00), а также трех амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи: ул. Ильинская, 48/50 - с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 - суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00), амбулатории КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А, с 9:00 до 14:00.