В Сумах «Дельта» вытеснил остальные штаммы коронавируса Заведующий отделом мониторинга и реагирования на опасности ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Сергей Грабовой проанализировал состояние заболеваемости сумчан COVID-19 и охарактеризовал вакцины.

По словам специалиста, в области и городе в частности распространяется штамм «Дельта», - об этом говорят исследования Центра общественного здоровья Украины.

«Первые исследования, которые мы делали на определение штаммов летом, показывали результат: восемь из 50 проб – штамм «Дельта». Последние результаты, которые мы получили, - все 50 проб имели именно штамм «Дельта». Поэтому мы можем сделать вывод, что этот штамм уже вытеснил штамм «Альфа», который преобладал весной», - отметил Сергей Грабовой.

Он сообщил, что сейчас в Сумах растет заболеваемость, город находится на третьем месте среди регионов по распространению коронавирусной болезни. Так, по показателям ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины», за последний месяц заболеваемость выросла в три раза, распространяется болезнь стремительнее, чем в прошлом году.

«По всем показателям, за месяц заболеваемость возрастет еще в три-четыре раза. Это будет большой нагрузкой на медицинскую систему, и, к сожалению, на стационары больниц, - отметил эксперт. - Так, теперь горожанам необходимо активнее вакцинироваться, ведь это позволит уберечься в первую очередь от тяжелых осложнений и затормозить процесс распространения болезни».

Эффективность вакцин доказана научно от заболевания они защищают на 70-80%, от тяжелого течения болезни - почти на 100%.

Сейчас в Сумах в местах вакцинации имеются три вакцины - AstraZeneca, Pfizer, Coronavac.