Сумской Центр админуслуг уходит на длинные выходные Центр предоставления административных услуг в Сумах сообщает об изменении графика работы на выходных.

В связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет работать по измененному графику. В канун праздника, 13 октября, ЦПАУ работать до 16:15, 14-17 октября - выходные дни.