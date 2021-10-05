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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50263

Сумской Центр админуслуг уходит на длинные выходные

Центр предоставления административных услуг в Сумах сообщает об изменении графика работы на выходных.

В связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет работать по измененному графику.

В канун праздника, 13 октября, ЦПАУ работать до 16:15, 14-17 октября - выходные дни.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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