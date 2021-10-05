В Сумах в аварии пострадал водитель Сегодня утром, около 7:30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская.

На месте ДТП инспекторы установили, что 47-летняя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Opel Omega. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Tiguan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.