В Сумах в аварии пострадал водитель

На месте ДТП инспекторы установили, что 47-летняя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Opel Omega. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Tiguan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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