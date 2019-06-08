Сумчанки отличились на турнире по поул спорту

Сумчанки вернулись домой с медалями: «серебро» взяли Бражник Полина - ІІ разряд и Марченко Маргарита - ІІІ разряд. 4-е места завоевали: Пятикоп Полина - II разряд и Бродская Анастасия - III разряд. Дебютировали на соревнованиях Шкиря Екатерина (13 место) и Пономаренко Кристина (8 место). Подготовили спортсменок: Кривошта Владислава, Пятикоп Полина, Бражник Полина, Таценко Иван и Великодный Сергей.
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