Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:1175

Сумчанки отличились на турнире по поул спорту

На выходных в Харькове проходил Кубок Харькова по поул спорту и воздушной акробатике.

Сумчанки вернулись домой с медалями: «серебро» взяли Бражник Полина - ІІ разряд и Марченко Маргарита - ІІІ разряд. 4-е места завоевали: Пятикоп Полина - II разряд и Бродская Анастасия - III разряд. Дебютировали на соревнованиях Шкиря Екатерина (13 место) и Пономаренко Кристина (8 место). Подготовили спортсменок: Кривошта Владислава, Пятикоп Полина, Бражник Полина, Таценко Иван и Великодный Сергей.

Спорт Поул спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту
19.10.2020 17:29

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту

17-18 октября в Харькове состоялся Украинский национальный чемпионат по поул и аериал спорту Autumn Freedom Cup IPSF 2020 (по правилам...

В Сумах пройдет чемпионат Европы по поул спорту
17.01.2020 13:58

В Сумах пройдет чемпионат Европы по поул спорту

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Европы по поул спорту POSA....

В Сумах прошел чемпионат по поул спорту
23.10.2019 15:41

В Сумах прошел чемпионат по поул спорту

19-20 октября в манеже СумГУ проходил чемпионат по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике
16.09.2019 08:02

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

08.06.2019 22:26

Сумчанки отличились в Херсоне

7-9 июня в Херсоне проходит турнир Ukrainian PoleKids Competition....

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд от COVID-19
Сегодня 08:42
В Сумах маршрутчик не вернул деньги пассажирам после поломки
Сегодня 12:28
Сумчанки отличились на турнире по поул спорту
Сегодня 12:11
На Сумщине с начала года нанесено более 173 млн грн экологического ущерба
Сегодня 11:57
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 11:46
В Сумах в аварии пострадал водитель
Сегодня 11:29
АФФК «Сумы» в пятницу примет «Viva Cup» из Харькова
Сегодня 10:44
На Сумщине продают консервированный воздух Верхней Сыроватки
Сегодня 10:08
Конотопские борцы с медалями международного турнира
Сегодня 09:35
Як у Сумах відзначатимуть День захисників та захисниць України
Сегодня 09:00
Продлен срок содержания под стражей известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей в Сумах
Сегодня 08:18
Школьники с Сумщины вернулись с «Challenge Fest» с кубками
Сегодня 08:09
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
Сегодня 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.